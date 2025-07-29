Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС у дорог

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство России уточнило требования к мощности электрозарядных станций на АЗС, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог: с 1 марта 2026 года она должна составлять не менее 44 кВт, сообщила пресс-служба кабмина.
«С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей, мощностью не менее 44 кВт. Постановление об этом подписано», — сказано в сообщении пресс-службы.
Документ дополняет перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса. «Он был утвержден в 2020 году и до сих пор не регламентировал минимально необходимые требования к мощности зарядок для электромобилей», — пояснили в пресс-службе.
Изменения направлены на реализацию мероприятий федерального проекта «Производство инновационного транспорта», входящего в состав нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», отметили в правительстве.