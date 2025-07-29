Правительство уточнило требования к зарядкам электромобилей на АЗС у дорог

Документ дополняет перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса. «Он был утвержден в 2020 году и до сих пор не регламентировал минимально необходимые требования к мощности зарядок для электромобилей», — пояснили в пресс-службе.