Чернышенко рассказал о числе участников проекта «МыВместе» за пять лет

«Команда наших добровольцев мощная и дружная — за пять лет участниками проекта “#МыВместе” стали более миллиона волонтёров, которые всегда отвечают на вызовы времени. И сегодня они рядом с участниками СВО и их семьями. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, объявленного президентом Владимиром Путиным, количество заявок на номинацию “Герои нашего времени” выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Их поступило порядка 12 тысяч, что сделало номинацию абсолютным лидером по числу участвующих проектов», — сказал Чернышенко, его слова приводят в аппарате вице-премьера.