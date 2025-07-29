Губернатор Иркутской области посетил сельхозпредприятия в Усольском районе

Губернатор Иркутской области посетили сельхозпредприятия в Усольском районе. Но одном из них хотят построить цех по переработке молочной продукции. За счет этого производительность увеличится до 50 тонн за смену и 12 тысяч тонн в год. Запуск позволит нарастить объемы масла, сметаны, творога и йогурта. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, на возведение цеха выделили более 500 миллионов рублей.