Губернатор Иркутской области посетил сельхозпредприятия в Усольском районе

Губернатор Иркутской области посетили сельхозпредприятия в Усольском районе. Но одном из них хотят построить цех по переработке молочной продукции. За счет этого производительность увеличится до 50 тонн за смену и 12 тысяч тонн в год. Запуск позволит нарастить объемы масла, сметаны, творога и йогурта. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, на возведение цеха выделили более 500 миллионов рублей.
Губернатор также посетил сельскохозяйственное предприятие, пострадавшее в прошлом году из-за смерти скота. Для восстановления племенного поголовья в этом году оно получит государственную поддержку в виде субсидии на развитие агротехнологий, производство и переработку молока.
— Общий объём господдержки предприятию составил почти 13,8 миллиона рублей, из них 12,7 миллиона рублей — средства областного бюджета, 1,1 миллиона рублей — федеральное софинансирование, — подчеркнул Игорь Кобзев.
В целях восстановления работы предприятия, министр сельского хозяйства Илья Сумароков доложил, что региональный минсельхоз предоставит субсидию в размере 15,7 миллиона рублей на приобретение племенного молодняка.
На полях рабочие уже заготавливают корм для крупного рогатого скота.