Кредитный рейтинг омичей оказался низким

Объединенное кредитное бюро огласило кредитный рейтинг жителей регионов за июнь 2025 года. Отмечается, что максимальный рейтинг — в среднем 775 баллов — продемонстрировали заемщики Москвы.
При этом средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте в июне составляет 709 баллов.
В ТОП-10 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей вошли также Санкт-Петербург — 771 балл (за год −1 пункт), Чувашия — 765 баллов (+6 пунктов за год), Московская область — 752 балла (-2 пункта за год), Удмуртия — 751 балл (+2 пункта за год), Ханты-Мансийский АО — 750 баллов.
На фоне этих показателей кредитный рейтинг жителей Омской области оказался низким — 673. Для Омска он составляет 725, что ниже, чем в Красноярске (732) и Новосибирске (735).