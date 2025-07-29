Кредитный рейтинг омичей оказался низким

В ТОП-10 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей вошли также Санкт-Петербург — 771 балл (за год −1 пункт), Чувашия — 765 баллов (+6 пунктов за год), Московская область — 752 балла (-2 пункта за год), Удмуртия — 751 балл (+2 пункта за год), Ханты-Мансийский АО — 750 баллов.