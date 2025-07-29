В России создали лабораторную систему для изучения сердца на клеточном уровне

По информации пресс-службы, лабораторный комплекс состоит из «умного» микроскопа, высокоскоростной камеры и специального программного обеспечения. «С помощью специальных флуоресцентных красителей и камеры она фиксирует два ключевых показателя: электрические импульсы в клетках сердца и их “энергетический уровень”. Разрешение системы составляет 117 микрон и позволяет разглядеть элементы размером в десятую долю миллиметра при скорости съемки 130 кадров в секунду. Этот “умный микроскоп” позволяет видеть, как клетки сердца реагируют на нехватку кислорода или действие лекарств, что особенно важно для тестирования новых препаратов и изучения механизмов сердечных заболеваний», — уточняется в сообщении.