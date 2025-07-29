Калининградский школьник получил золотую медаль после вмешательства прокуратуры. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале ведомства.
Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению мамы мальчика — выпускника 11 класса школы в посёлке Васильково. Специалисты установили, что заместитель директора учреждения занизила ученику оценки, лишив его права претендовать на получение золотой медали.
«Школьнику в электронный журнал были произвольно выставлены оценки, в том числе в даты, когда уроки не проводились. Работы, за которые выставлены данные оценки, в ходе проверки не представлены», — говорится в сообщении.
Прокуратура внесла представление директору школы и возбудила дело о правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ — «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».
«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а также оштрафовано на 10 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры права школьника восстановлены, он успешно закончил обучение и получил медаль за особые успехи в учении», — отметили в прокуратуре.