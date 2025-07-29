Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов российских вузов — инженерные, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко.
«За время приемной кампании более 1,3 миллионов абитуриентов уже подали заявления в вузы, половина из них воспользовались сервисом “Поступление в вуз онлайн”. Важно отметить, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов — инженерные. Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 миллионов специалистов в этой сфере — именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России», — сказал Чернышенко, его слова приводят в аппарате вице-премьера.
Как отметили в аппарате, среди пяти самых популярных направлений на бюджетной форме обучения три относятся к области «Инженерное дело, технологии и технические науки».
Приемная кампания стартовала в России 20 июня. За это время 1 миллион 363 тысяч абитуриентов подали заявления на более 11,7 миллионов конкурсных групп. Свыше половины поступающих использовали при подаче документов в вузы сервис «Поступление в вуз онлайн». Многие воспользовались сервисом также для отслеживания статуса поданного заявления.
Кроме того, 67% абитуриентов для поступления выбрали региональные вузы.
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о приемной кампании в педагогические вузы. В этом году на направления подготовки учителей подано рекордное количество заявлений.
«В этом году, как и в прошлом, мы видим растущий интерес молодежи к педагогическим направлениям. Это говорит о том, что профессия становится более востребованной. В текущую приемную кампанию, по данным на 28 июля, подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы — 514 193. При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года, — 471 405», — отметил Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.