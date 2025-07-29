Чернышенко рассказал о востребованных специальностях у абитуриентов

«В этом году, как и в прошлом, мы видим растущий интерес молодежи к педагогическим направлениям. Это говорит о том, что профессия становится более востребованной. В текущую приемную кампанию, по данным на 28 июля, подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы — 514 193. При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года, — 471 405», — отметил Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.