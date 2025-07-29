На производствах Башкирии произошло семь скрытых смертельных случаев

Чаще всего нарушения фиксировали в строительстве (семь случаев), а также в сфере перевозок и складирования (семь случаев). Шесть происшествий обнаружили в промышленности, четыре — в торговле и три — в сельском хозяйстве. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких случаев было 15, а за весь 2024-й — 27.