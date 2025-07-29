На производствах Башкирии произошло семь скрытых смертельных случаев

В Башкирии обнаружили больше случаев, когда предприятия скрывали несчастные случаи на производстве. Как заявила на пресс-конференции в «Башинформе» руководитель республиканской Гострудинспекции Татьяна Астрелина, за первые шесть месяцев 2025 года удалось выявить и расследовать 37 скрытых происшествий. Среди них оказались семь групповых случаев, семь со смертельным исходом, 14 с тяжелыми и девять с легкими травмами.
Чаще всего нарушения фиксировали в строительстве (семь случаев), а также в сфере перевозок и складирования (семь случаев). Шесть происшествий обнаружили в промышленности, четыре — в торговле и три — в сельском хозяйстве. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких случаев было 15, а за весь 2024-й — 27.
Как пояснила Астрелина, чаще всего о скрытых ЧП сообщают больницы, которые обязаны передавать такую информацию, а также полиция. Кроме того, инспекторы следят за новостями, а иногда сигналы поступают от самих пострадавших или их родственников.
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