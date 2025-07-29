В Зиме и Саянске проверили качество ремонта дорог и соцучреждений

Как ремонтируются местные дороги проверил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский. В частности, он побывал на восстанавливаемом участке дороги Зима — Зулумай, на котором приводятся в порядок 2 километра. В настоящий момент рабочим осталось только нанести разметку и поставить дорожные знаки. На подъезде к Саянску сейчас укладывают асфальт, после чего должны привести в порядок разделительный газон и установить 3 километра освещения.