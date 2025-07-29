В Зиме и Саянске проверили качество ремонта дорог и соцучреждений

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал с рабочим визитом в Саянске и Зиме. По поручению главы региона представители различных министерств областного правительства проверили ход ремонта на различных объектах по своему профилю и оценили качество уже готовых.
Как ремонтируются местные дороги проверил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский. В частности, он побывал на восстанавливаемом участке дороги Зима — Зулумай, на котором приводятся в порядок 2 километра. В настоящий момент рабочим осталось только нанести разметку и поставить дорожные знаки. На подъезде к Саянску сейчас укладывают асфальт, после чего должны привести в порядок разделительный газон и установить 3 километра освещения.
По региональной программе «Транспортный каркас» в Саянске приводятся в порядок улицы Молодежная и Бабаева, оба объекта близятся к завершению. В Зиме в этом году отремонтируют улицы Проминского, Калинина и Гагарина.
Министр образования Приангарья посетил детский сад № 21 «Брусничка» в Саянске. В здании сделали капитальный ремонт по областной госпрограмме «Развитие образования». Здесь заменили все инженерные коммуникации, обновили помещения, благоустроили территорию. Теперь по поручению губернатора будет прорабатываться возможность ремонта фасада.
Заместитель министра культуры Иркутской области Руслан Дячук посетил Музейно-выставочный комплекс города Саянска. Здесь в 2023 году прошел ремонт по национальному проекту «Культура» (с 2025 — «Семья»). Сейчас обновленный музей проводит более 200 различных мероприятий в год. Появилась и новая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Готовятся две новые, посвященные истории России и Саянска.
В это же время в Зиме прошло заседание рабочей группы по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В обсуждении текущих вопросов участвовали первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и министр жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолий Никитин. Главная тема — устранение последствий недавнего урагана, из-за которого возникли перебои с электроэнергией.