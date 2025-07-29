В Красноярске определены операторы школьного питания на 2025 год

В Красноярске утверждены компании, которые будут заниматься организацией школьного питания в новом учебном году.
На обслуживание 75 общеобразовательных учреждений города назначены три оператора: ООО «Кулинар», ООО «Рич» и ООО «Краспит». Договоры с ними вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до 31 декабря 2025 года.
Такой подход позволит учитывать актуальные цены на продуктовые наборы, которые ежегодно пересматриваются с 1 января. Ранее контракты заключались на срок с 1 сентября по 31 мая, что не позволяло адекватно реагировать на изменения цен.
Большинство школ продолжат сотрудничество с операторами питания по аутсорсинговой модели, однако 35 учебных заведений будут обеспечивать питание учащихся самостоятельно.
Контроль за качеством питания будет осуществляться в двух уровнях: со стороны самих школ, выступающих заказчиками, и специалистов главного управления образования. Кроме того, сохранится система родительского контроля, сообщают в мэрии.