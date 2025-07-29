Россияне считают, что Дональд Трамп не опубликует материалы по «делу Эпштейна»: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
70% россиян слышали о деле американского финансиста Эпштейна, 25% что-то знают, но без подробностей, и 6% впервые узнали об этом из опроса.
Публикация материалов
Мнения по поводу того, почему материалы по «делу Эпштейна» до сих пор не были обнародованы, распределились следующим образом: большинство считает, что Трамп опасается последствий для себя (57%), часть опрошенных уверены, что он находится под давлением (18%), некоторые полагают, что это было просто предвыборное заявление (15%), меньшая доля респондентов считает, что Трамп опасается последствий для других людей (6%), а 3% затруднились ответить.
Причастность Дональда Трампа
58% респондентов считают вероятным, что Дональд Трамп мог быть связан с «делом Эпштейна». 30% допускают такую мысль, но отмечают отсутствие прямых доказательств, 6% считают такие подозрения безосновательными, и 6% затруднились ответить.
Данные известных лиц в материалах дела
В материалах уголовного дела Эпштейна содержатся данные о высокопоставленных политиках, бизнесменах и знаменитостях. На вопрос о том, оправдано ли общественное внимание к их возможной роли в этом деле, большинство респондентов (58%) ответили, что оправдано, 24% — скорее да, но важно не делать поспешных выводов, 10% — скорее нет, и это излишнее внимание из-за известности, 5% — нет, из-за отсутствия прямых доказательств, и 3% затруднились ответить.
По мнению 60% опрошенных, следует опубликовать имена всех, кто упоминается в материалах по «делу Эпштейна», независимо от степени их причастности. 33% считают, что публикация допустима только при доказанной причастности к правонарушениям, 4% относятся к этому отрицательно, так как публикация имен в любом случае создает риски. Еще 2% затруднились с ответом.