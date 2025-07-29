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Россияне считают, что Дональд Трамп не опубликует материалы по «делу Эпштейна»: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о скандале вокруг «дела Эпштейна», упоминании в нем влиятельных персон и перспективах публикации материалов дела.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Davidoff Studios/Getty Images

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 25—28 июля. В опросе приняли участие более 2 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

70% россиян слышали о деле американского финансиста Эпштейна, 25% что-то знают, но без подробностей, и 6% впервые узнали об этом из опроса.

Публикация материалов

Мнения по поводу того, почему материалы по «делу Эпштейна» до сих пор не были обнародованы, распределились следующим образом: большинство считает, что Трамп опасается последствий для себя (57%), часть опрошенных уверены, что он находится под давлением (18%), некоторые полагают, что это было просто предвыборное заявление (15%), меньшая доля респондентов считает, что Трамп опасается последствий для других людей (6%), а 3% затруднились ответить.

Что касается перспективы публикации материалов по «делу Эпштейна» во время второго президентского срока Трампа, 54% опрошенных считают, что они скорее не будут опубликованы, 26% — что точно не будут, 12% — что скорее будут, чем нет, и лишь 4% полагают, что материалы опубликуют. Еще 4% затруднились с ответом.

Причастность Дональда Трампа

58% респондентов считают вероятным, что Дональд Трамп мог быть связан с «делом Эпштейна». 30% допускают такую мысль, но отмечают отсутствие прямых доказательств, 6% считают такие подозрения безосновательными, и 6% затруднились ответить.

Данные известных лиц в материалах дела

В материалах уголовного дела Эпштейна содержатся данные о высокопоставленных политиках, бизнесменах и знаменитостях. На вопрос о том, оправдано ли общественное внимание к их возможной роли в этом деле, большинство респондентов (58%) ответили, что оправдано, 24% — скорее да, но важно не делать поспешных выводов, 10% — скорее нет, и это излишнее внимание из-за известности, 5% — нет, из-за отсутствия прямых доказательств, и 3% затруднились ответить.

По мнению 60% опрошенных, следует опубликовать имена всех, кто упоминается в материалах по «делу Эпштейна», независимо от степени их причастности. 33% считают, что публикация допустима только при доказанной причастности к правонарушениям, 4% относятся к этому отрицательно, так как публикация имен в любом случае создает риски. Еще 2% затруднились с ответом.

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