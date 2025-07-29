Россияне считают, что Дональд Трамп не опубликует материалы по «делу Эпштейна»: результаты опроса Новостей Mail

Мнения по поводу того, почему материалы по «делу Эпштейна» до сих пор не были обнародованы, распределились следующим образом: большинство считает, что Трамп опасается последствий для себя (57%), часть опрошенных уверены, что он находится под давлением (18%), некоторые полагают, что это было просто предвыборное заявление (15%), меньшая доля респондентов считает, что Трамп опасается последствий для других людей (6%), а 3% затруднились ответить.