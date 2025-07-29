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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение о жаре до +41 градуса

Сильная жара ожидается 30 и 31 июля в Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

На юге Ростовской области во второй половине дня 30 и 31 июля ожидается жара до +40−41 градуса. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба донского управления МЧС.

Жителям Дона советуют избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Также нужно воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Необходимо быть осторожными с огнем. Попросить о помощи можно по телефонам «101» или «01», а также по номеру единого телефона доверия донского управления МЧС.

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