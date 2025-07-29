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Психолог Березин дал советы для преодоления трудных периодов жизни

Каждый человек периодически сталкивается с трудностями, связанными как с внутренними переживаниями, так и с внешними обстоятельствами.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Каждый человек периодически сталкивается с трудностями, связанными как с внутренними переживаниями, так и с внешними обстоятельствами. О том, почему возникают психологические проблемы и как с ними работать, рассказал самарский психолог и доцент кафедры социальной психологии Самарского университета Сергей Березин.

Специалист отметил, что причины кризисов индивидуальны, но есть общие закономерности. У школьников стресс часто возникает при переводе в новое учебное заведение, попытке адаптироваться в коллективе или из-за давления сверстников.

Нередко подростки страдают из-за неудовлетворенности внешностью. У взрослых кризисы чаще связаны с самореализацией в профессии, отношениях и других сферах.

Сергей Березин подчеркнул, что многие россияне до сих пор не считают необходимым обращаться к психологу даже при сильных эмоциональных переживаниях. По его словам, если у человека есть внутренние ресурсы, большинство трудностей решаются самостоятельно.

Когда ресурсов недостаточно, проблемы переходят в разряд психологических, и если они заметно снижают качество жизни, стоит обратиться к специалисту.

Для самостоятельного преодоления сложных периодов психолог советует развивать гибкость мышления и стараться воспринимать события в более широком контексте. Он считает, что в моменты серьезных потрясений — потери близких, неудач и других испытаний — важно не погружаться в эмоции слишком глубоко.

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