Психолог Березин дал советы для преодоления трудных периодов жизни

Каждый человек периодически сталкивается с трудностями, связанными как с внутренними переживаниями, так и с внешними обстоятельствами. О том, почему возникают психологические проблемы и как с ними работать, рассказал самарский психолог и доцент кафедры социальной психологии Самарского университета Сергей Березин.