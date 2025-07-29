Военнослужащий Иван Заводов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Иван Заводов из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Ему был 31 год. Как рассказывают в городской администрации, Иван был спортивным и активным парнем. Местные жители будут помнить его как талантливого ученика слюдянской ДШИ, без которого не обходилось ни одно мероприятие.
— В 2013 году Ивана призвали на срочную службу, в Улан-Удэ был в войсках артиллерии, в звании младшего сержанта. Затем поступил работал спасателем в Южный поисковом отряде. Осенью 2022 года отправился на военную службу, — уточняют в пресс-службе администрации.
У Ивана остались две дочери. 2 июля 2025 года при исполнении боевой задачи, командир боевой машины погиб. С воинскими почестями Иван будет захоронен на Аллее Героев в пади Талая.