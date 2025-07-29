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Пермяк завоевал «серебро» на соревнованиях по легкой атлетике в Республике Беларусь

22 июля в Бресте завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

22 июля в Бресте завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В составе сборной России Пермский край представил Максим Пасынков, студент электротехнического факультета ПНИПУ. Спортсмен завоевал серебряную медаль в беге на 800 метров среди юниоров и юниорок до 20 лет.

В международных соревнованиях приняли участие лидеры сборных стран, победители и призеры многочисленных чемпионатов, обладатели наград европейского и мирового уровней. Среди дисциплин мероприятия — спортивная ходьба, бег, эстафеты, метание молота, десятиборье и другие.

Максим Пасынков, студент электротехнического факультета ПНИПУ, принял участие в беге на 800 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту и 51,83 секунды, благодаря чему занял второе место на пьедестале.

— Матчевая встреча среди команд союзного государства стала настоящим спортивным праздником двух стран. Подготовиться к ней помогли ежедневные тренировки. Очень рад, что удалось завоевать серебряную медаль! Держать флаг Российской Федерации на награждении — большая гордость, — поделился политехник.

Отметим, что Максим занимается легкой атлетикой с восьмого класса. Сейчас он планирует готовиться к Летней Спартакиаде молодежи России U20, которая пройдет в начале августа в Краснодаре.

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