Красноярская чиновница предложила недовольным перебоями со связью пойти на СВО

Ранее господин Котюков пояснил, что временные ограничения на работу мобильного интернета связаны с усилением мер безопасности в отдельных районах Красноярского края. По его словам, это обусловлено оперативной обстановкой и необходимостью предотвращения сетевых угроз. Подобные меры, отметил губернатор, принимаются и в других регионах России.