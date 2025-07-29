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Сотрудников уфимской компании на 8 месяцев оставили без зарплаты

В Уфе экс-глава компании задолжал подчиненным 1,4 млн рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор бывшему директору ООО «СервисНефтеГаз», его признали виновным в полной невыплате заработной платы 76 сотрудникам на сумму более 1,4 миллиона рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

По данным ведомств, с ноября 2022 по июль 2023 года работники компании не получали зарплату. В рамках расследования для обеспечения возмещения ущерба на счета компании и два автомобиля компании был наложен арест.

— Также наложен запрет на регистрационные действия на автомобиль обвиняемого, — сообщает СК.

Экс-руководитель организации полностью признал вину и погасил всю задолженность перед сотрудниками. Мировой суд Октябрьского района Уфы назначил ему штрафа в сто тысяч рублей.

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