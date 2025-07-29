В Перми задержан подозреваемый в серии мошенничеств

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Свердловском районе Перми задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 20-летнего местного жителя. Предполагаемый виновник — нигде не работающий и ранее не судимый 23-летний житель с. Фролы, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Фигурант под предлогом инвестирования в строительный бизнес убедил потерпевшего перевести деньги по указанным реквизитам. Заявитель, надеясь на быстрый доход от вложений, перевел 100 тысяч рублей.
Правоохранители уже установили причастность подозреваемого к 16 дополнительным эпизодам аналогичных преступлений. Все потерпевшие — молодые люди, которые рассчитывали на получение прибыли, обещанной злоумышленником. Похищенные деньги злоумышленник тратил на покупку дорогих вещей, путешествия и другие личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину.