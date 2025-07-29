В Перми задержан подозреваемый в серии мошенничеств

Правоохранители уже установили причастность подозреваемого к 16 дополнительным эпизодам аналогичных преступлений. Все потерпевшие — молодые люди, которые рассчитывали на получение прибыли, обещанной злоумышленником. Похищенные деньги злоумышленник тратил на покупку дорогих вещей, путешествия и другие личные нужды.