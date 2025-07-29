В Самаре утром 3 августа пройдет благотворительный забег «Достигая цели»

В воскресенье, 3 августа, на площади Куйбышева в Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели». Об этом сообщили в администрации города.
Соревнования рассчитаны на участников разного возраста и уровня подготовки. Дети от пяти лет смогут пробежать 1520 метров, а для участников с 14 лет подготовлены дистанции 5 и 10 километров. Организаторы отмечают, что трассы будут легкими, чтобы каждый смог проверить свои силы.
Программа соревнований:
8:00 — открытие.
9:00 — начало.
9:10 — разминка.
9:30 — старт на 5000 метров.
9:45 — старт на 10 000 метров.
11:10 — старт на 1520 метров.
12:00 — награждение.
Каждый участник получит стартовый номер, чип для электронного хронометража, сувенир (при наличии) и медаль финишера.
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