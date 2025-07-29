В Самаре утром 3 августа пройдет благотворительный забег «Достигая цели»

Соревнования рассчитаны на участников разного возраста и уровня подготовки. Дети от пяти лет смогут пробежать 1520 метров, а для участников с 14 лет подготовлены дистанции 5 и 10 километров. Организаторы отмечают, что трассы будут легкими, чтобы каждый смог проверить свои силы.