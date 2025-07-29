Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре утром 3 августа пройдет благотворительный забег «Достигая цели»

В воскресенье, 3 августа, на площади Куйбышева в Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В воскресенье, 3 августа, на площади Куйбышева в Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели». Об этом сообщили в администрации города.

Соревнования рассчитаны на участников разного возраста и уровня подготовки. Дети от пяти лет смогут пробежать 1520 метров, а для участников с 14 лет подготовлены дистанции 5 и 10 километров. Организаторы отмечают, что трассы будут легкими, чтобы каждый смог проверить свои силы.

Программа соревнований:

8:00 — открытие.

9:00 — начало.

9:10 — разминка.

9:30 — старт на 5000 метров.

9:45 — старт на 10 000 метров.

11:10 — старт на 1520 метров.

12:00 — награждение.

Каждый участник получит стартовый номер, чип для электронного хронометража, сувенир (при наличии) и медаль финишера.

Ранее мы писали, что самарский психолог Березин дал советы для преодоления трудных периодов жизни.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.