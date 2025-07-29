После концерта на День города омичам помогут добраться домой

Отправление транспорта будет организовано сразу после завершения праздничного концерта. Время старта движения зависит от окончания мероприятия, подхода пассажиров и наполняемости салонов. Все транспортные средства будут оснащены дополнительными маршрутными указателями на ветровых и боковых стёклах. Проезд будет осуществляться по стандартному городскому тарифу.