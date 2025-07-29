Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После концерта на День города омичам помогут добраться домой

Для удобства горожан и гостей города 2 августа будет организовано дополнительное транспортное сообщение после завершения праздничных мероприятий. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

К 23:00 к остановкам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» подадут 30 дополнительных автобусов и 10 троллейбусов. Транспорт будет следовать по самым востребованным маршрутам города.

Отправление транспорта будет организовано сразу после завершения праздничного концерта. Время старта движения зависит от окончания мероприятия, подхода пассажиров и наполняемости салонов. Все транспортные средства будут оснащены дополнительными маршрутными указателями на ветровых и боковых стёклах. Проезд будет осуществляться по стандартному городскому тарифу.