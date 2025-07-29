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Футболисты «Акрон-Академии Коноплева» взяли золото на турнире в Китае

Во вторник в решающем матче ребята из Тольятти обыграли «Датун» из Шанхая — 2:1 (6+).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Во вторник в решающем матче ребята из Тольятти обыграли «Датун» из Шанхая — 2:1 (6+).

Первый тайм команды провели без забитых мячей. Воспитанники тольяттинской «Академии» вышли вперед на 55-й минуте. После подачи углового мощно и точно пробил Данил Войтенко. Китайская команда ответила на 77-й — 1:1.

Победу же «красно-черным» принес Ралиф Латыпов, который был выше остальных в штрафной и головой переправил мяч в сетку ворот хозяев турнира — 2:1. Золото у ребят из Самарской области.

Ранее воспитанники «Акрон-Академии Коноплева» одолели турецкий «Фенербахче» на турнире в Китае — 1:0 (6+).

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