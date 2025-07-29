Сеть аптек «Столички» приостановила работу ряда точек

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Некоторые офлайн-точки сети аптек «Столички» закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов, говорится в сообщении на сайте компании.
«Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен… Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Аналогичное сообщение об ограничении работы ряда офлайн-точек и приостановке бронирования лекарств появилось на официальном сайте аптечной сети «Неофарм». «Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам», — добавили в компании.
Отмечается, что недоступные функции у обеих аптечных сетей будут восстановлены в ближайшее время.
Сеть социальных аптек «Столички» входит в холдинг «Неофарм». В настоящее время сеть включает более одной тысячи аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ.
РИА Новости направило запрос в компании.