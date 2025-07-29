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Сеть аптек «Столички» приостановила работу ряда точек

Аптеки «Столички» приостановили работу в Москве по техническим причинам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Некоторые офлайн-точки сети аптек «Столички» закрыты по техническим причинам, также недоступно бронирование лекарств и просмотр данных программы лояльности для клиентов, говорится в сообщении на сайте компании.

«Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен… Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение об ограничении работы ряда офлайн-точек и приостановке бронирования лекарств появилось на официальном сайте аптечной сети «Неофарм». «Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам», — добавили в компании.

Отмечается, что недоступные функции у обеих аптечных сетей будут восстановлены в ближайшее время.

Сеть социальных аптек «Столички» входит в холдинг «Неофарм». В настоящее время сеть включает более одной тысячи аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ.

РИА Новости направило запрос в компании.