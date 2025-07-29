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В Вашингтоне перекрыли трассу из-за вишни на дороге

В Вашингтоне грузовик перевернулся и высыпал тонны вишни на дорогу, из-за чего участок трассы временно перекрыли для расчистки проезжей части.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Рука берет вишню из кучи ягод
Источник: Freepik.com/CC0

В Вашингтоне произошел необычный инцидент: грузовик с вишней перевернулся на дороге Грант-Роад, которая располагается между Юнион-авеню и кольцевой развязкой на пересечении с Урбан-Индастриал-уэй и Эйрпорт-уэй. В результате аварии большая часть вишни высыпалась на проезжую часть и тротуары, создавая липкую и скользкую поверхность. Об этом сообщил сайт UPI.

Из-за происшествия дорога была полностью перекрыта в обоих направлениях. Специализированные службы быстро прибыли на место и приступили к устранению последствий аварии: работники убирали обломки, а также раздавленные ягоды, чтобы восстановить движение транспорта и обеспечить безопасность пешеходов.

После нескольких часов интенсивных работ проезжую часть очистили, движение на Грант-Роад возобновилось в обе стороны в 12:30. Инцидент стал необычным напоминанием о том, как неожиданно могут возникать препятствия на дороге, требующие оперативного реагирования от аварийных служб.

Ранее из перевернувшегося в США грузовика вылетели 250 миллионов пчел.