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В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров

МВД: в Кирове будут судить 4 мошенников, обманывавших пенсионеров.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Четверо обвиняемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг и продажи псевдомедицинского оборудования пожилым людям предстанут перед судом в Кирове, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе предварительного расследования установлено, что сообщники, не имевшие медицинского образования и лицензии, имитировали проведение обследований с помощью обыкновенного ноутбука, а затем диагностировали потерпевшим заболевания, о которых пенсионеры сообщали сами в анкетах предварительного опроса. В дальнейшем, вводя потерпевших в заблуждение, их вынуждали приобрести различные массажеры по завышенным ценам», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегами из Кировской области в ноябре 2023 года.

«Обвинение в совершении 28 преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), предъявлено троим местным жителям и приезжему из Свердловской области», — заявила Волк.

В ходе обысков изъято оборудование, на котором производилась «диагностика», и документация. На имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения гражданских исков потерпевших. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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