В Кирове будут судить мошенников, обманывавших пенсионеров

«В ходе предварительного расследования установлено, что сообщники, не имевшие медицинского образования и лицензии, имитировали проведение обследований с помощью обыкновенного ноутбука, а затем диагностировали потерпевшим заболевания, о которых пенсионеры сообщали сами в анкетах предварительного опроса. В дальнейшем, вводя потерпевших в заблуждение, их вынуждали приобрести различные массажеры по завышенным ценам», — написала Волк в своем Telegram-канале.