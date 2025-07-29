Список неонатального скрининга расширят, рассказали в Минздраве

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Девять новых заболеваний планируют включить в перечень неонатального скрининга, который проводят для новорожденных в России, заявил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ, академик РАН Сергей Куцев.
В ходе заседания комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению он отметил, что неонатальный скрининг — это огромное достижение Российской Федерации, а Республика Беларусь тоже к нему идет идет. В ходе процедуры с первых дней жизни детей выявляют наследственные заболевания и назначают соответствующее лечение.
«Мы сейчас скрининг проводим на 36 заболеваний, мы сейчас не можем большое количество заболеваний включить, но мы надеемся, что девять мы добавим. Но вот чтобы по критериям другие подходили, это сложно. Поэтому остальные заболевания мы должны диагностировать как можно раньше, но исходя из определенных клинических симптомов, проявлений», — сказал Куцев.