Собянин: Благоустройство Щелковского шоссе планируется завершить осенью

«Ежегодно реализуем тысячи проектов благоустройства на разных городских территориях: от дворов и парков до улиц и зон возле транспортных объектов. В этом году в планах — привести в порядок около 700 городских улиц, среди которых сразу три больших вылетных магистрали: ул. Профсоюзная с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с ул. Марксистская и Щелковское шоссе с ул. Краснопрудная и Большая Черкизовская», — написал Собянин.