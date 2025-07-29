Собянин: Благоустройство Щелковского шоссе планируется завершить осенью

«Ежегодно реализуем тысячи проектов благоустройства на разных городских территориях: от дворов и парков до улиц и зон возле транспортных объектов. В этом году в планах — привести в порядок около 700 городских улиц, среди которых сразу три больших вылетных магистрали: ул. Профсоюзная с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с ул. Марксистская и Щелковское шоссе с ул. Краснопрудная и Большая Черкизовская», — написал Собянин.
Он подчеркнул, что Щелковское шоссе — одно из крупнейших дорожных направлений Москвы, в зоне его притяжения проживают порядка 570 тыс. человек. В сутки оно пропускает больше 22 тыс. автомобилей. Пассажиропоток 51 маршрута городского транспорта составляет 250 тыс. человек ежедневно.
«Комплексное благоустройство Щелковского шоссе с ул. Краснопрудная и Большая Черкизовская мы начали в апреле 2025 года. Масштабные, объемные работы ведутся на участке от Комсомольской площади до МКАД. Планируем закончить их уже осенью», — уточнил мэр.