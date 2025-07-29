Чемпионат ВС РФ по парашютному спорту проходит в Самаре

Турнир открыли 23 июля. Сегодня — последний соревновательный день.
Награды разыгрывают в индивидуальных, групповых и акробатических прыжках.
«Соревнования проходят по программе чемпионата мира CISM», — уточнили в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА в Самаре.
Ранее мэр Самары Иван Носков заявил о планах по возрождению парусного спорта. Он уверен: в городе есть подходящая акватория, оборудованная набережная для зрителей и достаточное количество желающих заниматься этой дисциплиной.
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