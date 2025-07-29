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Дорога неровная, кусты мешают: в Челябинской области нашли нарушения на ж/д переездах

Прокуратура нашла нарушения на железнодорожных переездах в Челябинской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области решили проверить состояние железнодорожные переездов. Инспекция осмотрела девять пересечений обычных и железных дорог (одно в Аргаяшском районе, остальные в Челябинке). Свою оценку давали представители транспортной прокуратуры, Госавтоинспекции и ЮУЖД.

Оказалась, на переездах не все в порядке. Проверяющие обнаружили неровный асфальт, неправильные сигнальные столбы, плохо прилегающий к рельсам настил и зелень, заслоняющую обзор.

В Уральской транспортной прокуратуре пообещали проследить, чтобы все нарушения устранили.