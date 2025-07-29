Дорога неровная, кусты мешают: в Челябинской области нашли нарушения на ж/д переездах

В Челябинской области решили проверить состояние железнодорожные переездов. Инспекция осмотрела девять пересечений обычных и железных дорог (одно в Аргаяшском районе, остальные в Челябинке). Свою оценку давали представители транспортной прокуратуры, Госавтоинспекции и ЮУЖД.