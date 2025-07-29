Создан ИИ-нейростимулятор, усиливающий концентрацию внимания человека

Последующие тесты этой системы показали, что она примерно на 10% улучшила способности добровольцев с изначально низким уровнем концентрации внимания, что примерно вдвое выше, чем удалось достичь при помощи обычной tRNS-стимуляции, одинаковой для всех участников эксперимента. Подобные ИИ-стимуляторы, как надеются ученые, уже в ближайшем будущем помогут их пользователям лучше фокусироваться на учебе или работе и отделять приоритетные события окружающего мира от менее важных вещей.