Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях

В феврале 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более 2 миллиардов рублей средств ПФР, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере было проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки. Отмечалось, что в ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и «Почты России».