Брата главы Ингушетии будут судить по делу о хищениях

НАЛЬЧИК, 29 июл — РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении в разное время возглавлявших региональный филиал «Почты России» старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова и Камбулата Сукиева, а также 27 их соучастников, которых обвиняют в создании преступного сообщества и хищении свыше 500 миллионов рублей, сообщает сайт ведомства.
«По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств» — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Сейнароев возглавил так называемые «пенсионное», а Сукиев — «почтовое» подразделения сообщества. В состав «пенсионной» группы вошли семь работников ПФР, которые в период с 1 марта по 31 октября 2020 года, как считают следователи, организовали изготовление подложных документов и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий в отношении 682 пенсионеров.
Общая сумма незаконно начисленных средств составила 519 миллионов рублей, которые были зачислены на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда.
Как отмечает Генпрокуратура, участники «почтовой» группы направляли деньги в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с соучастниками составляли подложные документы, создавая видимость получения денег пенсионерами. Фактически же средства похищались.
«Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности», — уточняет ведомство.
По его информации, в отношении скрывшихся от следствия Сейнароева и еще четырех фигурантов дела расследование продолжается.
В феврале 2023 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности ОПГ, похитившей более 2 миллиардов рублей средств ПФР, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере было проведено более 50 обысков по местам жительства и работы членов группировки. Отмечалось, что в ее состав входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и «Почты России».