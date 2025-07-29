Ветераны СВО в Самаре осваивают управление беспилотниками

В Самаре продолжается реализация второго набора региональной программы «Школа героев», стартовавшей в октябре предыдущего года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Данная программа является развитием федерального проекта «Время героев» и нацелена на профессиональную переквалификацию участников специальной военной операции.
В июле слушатели этой программы в рамках выездного учебного модуля посетили научно-производственный центр под названием «Беспилотные авиационные системы “Самара”».
Участники получили возможность ознакомиться с этапами производства беспилотных летательных аппаратов и изучили базовые принципы управления современным высокотехнологичным предприятием.
Генеральный директор НПЦ «Беспилотные авиационные системы “Самара” Константин Яшин рассказал, что стал участником федеральной программы.
Он отметил, что для него важно поделиться опытом с молодыми людьми, которые ищут свое призвание и хотят применить навыки, полученные в зоне СВО. Это также отличная возможность укрепить кадровый потенциал региона.
Во втором потоке «Школы героев» проходят очное обучение 45 человек. Еще 45 действующих участников СВО зачислены в резерв. Для слушателей организованы практические занятия, направленные на освоение новых профессий, востребованных в регионе.