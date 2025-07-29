Двоим обвиняемым в похищении человека в Москве вынесли приговоры

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Двое обвиняемых в похищении человека, которое произошло в феврале на западе Москвы из-за разногласий по сделке о покупке машины, приговорены к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает столичная прокуратура.
«По 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима проведет по приговору суда каждый из фигурантов уголовного дела о похищении человека (пункты “а, в, г” части 2 статьи 126 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 23-летний Мансур Шахтамиров продал автомобиль своему знакомому, договорившись, что полная стоимость покупки будет выплачена после пробного периода эксплуатации. Позже стало понятно, что машина находится в ненадлежащем техническом состоянии, покупатель сообщил продавцу о необходимости ремонта машины, после которого уже обязался оплатить покупку. Шахтамиров согласился, однако продолжил требовать оплаты. Между покупателем и продавцом начался конфликт.
В феврале Шатамиров, договорившись с потерпевшим о встрече, пришел к его дому на улицу Кастанаевская с 26-летним Килабом Лабазановым. Они напали на потерпевшего и сопровождавших его лиц, произвели множественные выстрелы из оружия, силой посадили мужчину в машину и повезли в неизвестном направлении, продолжая избивать, угрожая пистолетом и убийством. Потерпевшего отпустили только после того, как он выполнил все требования похитителей.
«В процессе похищения 21-летнему потерпевшему причинены множественные телесные повреждения, в том числе повлекшие легкий вред здоровью», — добавляется в сообщении.
Пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что 4 февраля вечером в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины, которого насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.