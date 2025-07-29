Двоим обвиняемым в похищении человека в Москве вынесли приговоры

В феврале Шатамиров, договорившись с потерпевшим о встрече, пришел к его дому на улицу Кастанаевская с 26-летним Килабом Лабазановым. Они напали на потерпевшего и сопровождавших его лиц, произвели множественные выстрелы из оружия, силой посадили мужчину в машину и повезли в неизвестном направлении, продолжая избивать, угрожая пистолетом и убийством. Потерпевшего отпустили только после того, как он выполнил все требования похитителей.