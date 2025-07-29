Крадут удачу и здоровье: какие бывают подклады, чем они опасны и как от них избавиться

— Представьте картину: вы приехали на дачу, а на пороге валяются булавки или ржавые гвозди, осколки любых предметов. Или ручка двери помазана чем-то жирным или скользким. А вы точно помните, что ничего подобного при последнем визите не было. Все это тоже могут быть подклады, которые заточены на то, чтобы отбирать у вас удачу, успех. Словом, то, чего нет у человека, который этот подклад к вам принес, — сказала эксперт.