Крадут удачу и здоровье: какие бывают подклады, чем они опасны и как от них избавиться

Подклады — это опасные предметы-посредники, которые способны украсть у человека удачу. Подклады могут быть в виде подарка или любых бытовых предметов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила экстрасенс Дарья Миронова.
Подклады-подарки.
По словам ясновидящей, особенно подклады любят вручать в период праздников, масштабных торжеств и мероприятий.
— Речь идет в первую очередь о свадьбах, когда дарят сервизы, украшения и иные ценности. Вручая новобрачным подарок, тот, кто его передает, тем самым привязывается к удаче пары и вытягивает из нее все: везение, денежную силу, энергию, молодость. Смотря какая цель у дарителя, — сказала Миронова.
Чтобы обезопасить себя, не берите подарки из рук дарителя. Следует попросить, чтобы он поставил этот предмет на стол.
— Когда вам вручают опасный подарок, нужно смотреть в область третьего глаза. Потом от такого дара лучше избавиться на перекрестке трех дорог со словами: «Откуда пришло — туда и воротись», — рассказала спикер.
Подклады — бытовые предметы.
Ясновидящая уточнила, что подклады- «крадники» могут быть и в виде бытовых предметов.
Семь лет страданий: экстрасенс Миронова рассказала, чем опасно разбитое зеркало.
— Представьте картину: вы приехали на дачу, а на пороге валяются булавки или ржавые гвозди, осколки любых предметов. Или ручка двери помазана чем-то жирным или скользким. А вы точно помните, что ничего подобного при последнем визите не было. Все это тоже могут быть подклады, которые заточены на то, чтобы отбирать у вас удачу, успех. Словом, то, чего нет у человека, который этот подклад к вам принес, — сказала эксперт.
От всех подобных находок тоже нужно немедленно избавляться посредством уже знакомых способов и слов. Как вариант, можно смыть подклад в унитаз, если этот предмет легко нейтрализуем.
Если этого не сделать, можно лишиться всех благ: работы, денег, здоровья и везения, заключила ведьма Дарья Миронова.