Михаил Низовкин и Максим Рассейкин не прошли просмотр в ХК «Лада»

С воспитанниками тульского АКМ расторгли пробные соглашения. Об этом сообщили представители «автозаводцев».
Временные контракты с нападающими заключили в середине июля. В активе 22-летнего Михаила Низовкина из Москвы 60 матчей за туляков в ВХЛ с 16 очками (12 шайб и четыре ассиста) и 86 встреч в МХЛ с 74 баллами (36+38).
Плюс 21 игра за канадский клуб «Кейп-Бретон Иглз» в сезоне 2021−2022 с одной результативной передачей.
У 27-летнего Максима Рассейкина из Екатеринбурга 200 матчей в ВХЛ за «Горняк» и тульский АКМ с 95 очками (31+64). Плюс 106 встреч в КХЛ за «Автомобилист» с 12 баллами (6+6). Шесть раз выходил на лед за американский клуб «Линкольн Старс» в сезоне 2015−2016.
«Благодарим парней за работу, проделанную на предсезонных сборах, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — сообщили представители тольяттинской «Лады».
Недавно писали, что волжане подпишут контракт с Данилой Дяденькиным на один сезон.
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