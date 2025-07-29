Михаил Низовкин и Максим Рассейкин не прошли просмотр в ХК «Лада»

У 27-летнего Максима Рассейкина из Екатеринбурга 200 матчей в ВХЛ за «Горняк» и тульский АКМ с 95 очками (31+64). Плюс 106 встреч в КХЛ за «Автомобилист» с 12 баллами (6+6). Шесть раз выходил на лед за американский клуб «Линкольн Старс» в сезоне 2015−2016.