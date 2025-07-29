Рядом с Кунгуром появится еще одна пещера для посещения туристов

Отмечается, что это первый опыт предоставления подобного права пользования пещерой в Пермском крае. Оно требует от правообладателя сохранения научного и эстетического назначения геологического объекта. При этом создание особо охраняемого геологического объекта не будет препятствовать экскурсионной деятельности при условии соблюдения требований природоохранного законодательства. «С приходом недропользователя будет в том числе проработан вопрос организации посещения пещеры», — указано в telegram-канале «Кунгурская ледяная пещера».