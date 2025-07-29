Движение поездов возобновили в штатном режиме на станции в Ростовской области

— Составы курсируют без ограничений в обоих направлениях, при этом с опозданием следуют 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до семи часов, — говорится в сообщении ж/д компании.
Пассажиров, чьи маршруты запаздывают более чем на четыре часа, планируют обеспечить питанием.
Напомним, прошедшей ночью в Сальске из-за обломков БПЛА произошло возгорание и повреждение контактной сети на ж/д станции. В двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск пострадало остекление. Кроме того, случилось возгорание в составе грузового поезда.
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