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Движение поездов возобновили в штатном режиме на станции в Ростовской области

На станции Сальск открыли движение после атаки БПЛА, задерживаются 18 поездов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

На станции Сальск в Ростовской области после атаки БПЛА восстановили контактную сеть и в штатном режиме возобновили движение пассажирских поездов. Об этом информирует ОАО «РЖД».

— Составы курсируют без ограничений в обоих направлениях, при этом с опозданием следуют 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до семи часов, — говорится в сообщении ж/д компании.

Пассажиров, чьи маршруты запаздывают более чем на четыре часа, планируют обеспечить питанием.

Напомним, прошедшей ночью в Сальске из-за обломков БПЛА произошло возгорание и повреждение контактной сети на ж/д станции. В двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск пострадало остекление. Кроме того, случилось возгорание в составе грузового поезда.

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