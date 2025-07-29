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В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности с 30 июля по 4 августа

Приволжское УГМС выпустило экстренное предупреждение о высоком, оранжевом уровне пожарной опасности.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Приволжское УГМС выпустило экстренное предупреждение о высоком, оранжевом уровне пожарной опасности.

В Самарской области с 30 июля по 4 августа прогнозируется чрезвычайная пожароопасность лесов.

В связи с этим, МЧС России обращается к населению и гостям области с призывом соблюдать следующие меры предосторожности: запрещается сжигать отходы на дачных и садовых участках.

Разведение костров в лесных массивах и прилегающих к ним зонах недопустимо.

Необходимо воздерживаться от курения и не бросать непогашенные спички и окурки.

Следует избегать оставления в лесу стеклянной тары и осколков, которые могут спровоцировать пожар.

Несоблюдение правил пожарной безопасности значительно увеличивает вероятность возникновения масштабных лесных пожаров.

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