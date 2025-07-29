СК опубликовал видео падения сбитого ПВО беспилотника в Минске

В Следственном комитете опубликовали видео падения беспилотника в Минске в рамках расследования уголовного дела.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что ПВО Беларуси пресекла полет неопознанного беспилотника, который упал на окраине Минска на улице Матусевича.
В Следственном комитете позднее прокомментировали происшествие. Здесь мы подробнее писали о том, что СК сообщил подробности уголовного дела по факту падения сбитого Минобороны беспилотника в Минске: «Дрон нес заряд из тротила и металлических шариков».
Кроме того, в телеграм-канале СК опубликовали видео, на котором с нескольких ракурсов видно, как обезвреженный ПВО неопознанный БПЛА упал во дворе жилого дома на улице Матусевича без детонации.
Ролик длится немногим боле полутора минут. На первых кадрах, снятых камерами наружного наблюдения, видна парковка во дворе жилого дома и слышен гул летящего БПЛА со звуком, похожим на мопед. Затем раздается громкий хлопок и видно, как с яркой вспышкой что-то падает вблизи укрытого чехлом мотоцикла и дерева, есть небольшое горение.
Затем видео продолжается с другого ракурса, другая камера стоит поодаль, видна многоэтажка и то, как с высоты падают обломки БПЛА на парковку.
Отдельно сняты уже лежащие на земле обломки сбитого беспилотника, на его частях присутствуют надписи на украинском языке: «Не чипати, рухома частина» и другие технические пояснения.
Накануне Минобороны Беларуси сообщило о выходе взводов ВВС и ПВО в поля: «Задействованы десятки единиц военной техники».
Ранее Минобороны сказало о реакции Запада на грядущие учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Оставляем за собой право перемещать войска».
Напомним, в сентябре 2024-го президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про сбитый украинский беспилотник, найденный под Бобруйском.
А ПВО Беларуси уничтожила нарушившие воздушную границу объекты 5 сентября 2024-го.
Ранее, 10 августа 2024, Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью и Россией.