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В Пермском крае планируют отмечать День ветеранов боевых действий

Указ подписал глава региона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае станет на один праздник больше. С инициативой об учреждении Дня ветеранов боевых действий выступил глава региона Дмитрий Махонин.

Знаменательную дату учредят в качестве признания вклада жителей Пермского края, участвовавших в военных действиях, локальных конфликтах и вооруженных столкновениях на территории СССР, а также РФ и других государств после 1945 года.

Новый ежегодный праздник в календаре Прикамья появится 1 июля. В этот день на территории региона будут проводить массовые мероприятия патриотической направленности.

Глава региона подписал указ 25 июля 2025 года. Он вступил в силу со дня его официального опубликования.