В Пермском крае планируют отмечать День ветеранов боевых действий

В Пермском крае станет на один праздник больше. С инициативой об учреждении Дня ветеранов боевых действий выступил глава региона Дмитрий Махонин.
Знаменательную дату учредят в качестве признания вклада жителей Пермского края, участвовавших в военных действиях, локальных конфликтах и вооруженных столкновениях на территории СССР, а также РФ и других государств после 1945 года.
Новый ежегодный праздник в календаре Прикамья появится 1 июля. В этот день на территории региона будут проводить массовые мероприятия патриотической направленности.
Глава региона подписал указ 25 июля 2025 года. Он вступил в силу со дня его официального опубликования.