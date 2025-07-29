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В Омской области изменится расписание электричек

Новое расписание начнёт действовать с 3 августа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Расписание 18 пригородных электропоездов, которые двигаются по Омской области изменится с 3 по 9 августа. Изменения связаны с проведением планового ремонта пути. Корректировка по времени составит от 2 до 49 минут.

Это коснётся электричек Московка — Лузино, Лузино — Московка, Любинская — Московка, Московка — Называевская, Называевская — Московка, Исилькуль — Омск, Омск — Исилькуль, Московка — о.п. им. Н. И. Данильченко.

Ранее мы сообщали, что на 12 железнодорожных переездах в Омской области в первом полугодии 2025 года было обновлено асфальтное покрытие. В список отремонтированных объектов вошли по улицам Хабаровская, 1-й Разъезд, Доковский проезд, а также на станциях Валерино, Каратканск, Кормиловка.