В Омской области изменится расписание электричек

Расписание 18 пригородных электропоездов, которые двигаются по Омской области изменится с 3 по 9 августа. Изменения связаны с проведением планового ремонта пути. Корректировка по времени составит от 2 до 49 минут.
Это коснётся электричек Московка — Лузино, Лузино — Московка, Любинская — Московка, Московка — Называевская, Называевская — Московка, Исилькуль — Омск, Омск — Исилькуль, Московка — о.п. им. Н. И. Данильченко.
Ранее мы сообщали, что на 12 железнодорожных переездах в Омской области в первом полугодии 2025 года было обновлено асфальтное покрытие. В список отремонтированных объектов вошли по улицам Хабаровская, 1-й Разъезд, Доковский проезд, а также на станциях Валерино, Каратканск, Кормиловка.