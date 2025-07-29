В Омской области изменится расписание электричек

Ранее мы сообщали, что на 12 железнодорожных переездах в Омской области в первом полугодии 2025 года было обновлено асфальтное покрытие. В список отремонтированных объектов вошли по улицам Хабаровская, 1-й Разъезд, Доковский проезд, а также на станциях Валерино, Каратканск, Кормиловка.