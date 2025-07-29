В Омске арестовали бывшего директора «Горьковского ДРСУ»

Омский областной суд оставил в силе приговор в отношении экс-руководителя ГП «Горьковское ДРСУ» Виктора Титова. Летом 2024 года 59-летний чиновник потребовал 800 тысяч рублей у представителя подрядчика за погашение долга по договору поставки нефтепродуктов. Об этом сообщил канал.
26 июня 2024 года Титова задержали с поличным при получении 100 тысяч рублей — части обещанных денег. Хотя подсудимый лишь частично признал вину, его действия квалифицировали по статье о получении взятки в крупном размере. Куйбышевский районный суд назначил фигуранту штраф в три млн рублей с запретом на 5 лет работать в сфере дорожного хозяйства. Апелляция подтвердила это решение.
Ранее «КП Омск» сообщила, что бывший казначей местного экс-губернатора отбывает наказание на Урале.