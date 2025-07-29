В Омске арестовали бывшего директора «Горьковского ДРСУ»

26 июня 2024 года Титова задержали с поличным при получении 100 тысяч рублей — части обещанных денег. Хотя подсудимый лишь частично признал вину, его действия квалифицировали по статье о получении взятки в крупном размере. Куйбышевский районный суд назначил фигуранту штраф в три млн рублей с запретом на 5 лет работать в сфере дорожного хозяйства. Апелляция подтвердила это решение.