Правительство поддержало новые основания для увольнения иностранцев

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство России поддержало при условии доработки законопроект депутатов Госдумы от фракции «Новые люди», которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных граждан, соответствующая копия отзыва кабмина РФ есть в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали зампред думского комитета по госстроительству Сардана Авксентьева, а также Владимир Плякин и Антон Ткачев. Инициатива была внесена в Госдуму 15 мая.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — сказано в документе.
Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 327.6 ТК РФ, дополняя перечень специальных оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральным законодательством.
Проектом вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ для устранения правовой неопределенности при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение.
Отмечается, что с 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами.
В проекте уточняется, что нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 млн рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.
Законопроектом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.