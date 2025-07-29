«Мы опасаемся за свои жизни!»: уфимцы жалуются на пожилого «акробата-Плюшкина»

Как сообщает одна из жительниц, в квартире на втором этаже проживает человек, который постоянно приносит мусор с помойки. По их словам, ситуация достигла критической точки: тамбур перед квартирой был полностью завален отходами, из-за чего хозяин пользуется для выхода балконом и газовой трубой.