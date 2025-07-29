«Мы опасаемся за свои жизни!»: уфимцы жалуются на пожилого «акробата-Плюшкина»

Жильцы дома в Кировском районе Уфы обратились в социальных сетях к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой помочь решить проблему с соседом с синдромом Плюшкина.
Как сообщает одна из жительниц, в квартире на втором этаже проживает человек, который постоянно приносит мусор с помойки. По их словам, ситуация достигла критической точки: тамбур перед квартирой был полностью завален отходами, из-за чего хозяин пользуется для выхода балконом и газовой трубой.
Жильцы жалуются на невыносимые запахи в подъезде и нашествие тараканов, распространившихся по всему дому. Они отмечают, что хотя администрация и управляющая компания помогли вывезти мусор из тамбура, сама квартира остается заполненной хламом.
Особую тревогу у соседей вызывает газовое оборудование в проблемной квартире, которое, по их данным, давно не проверялось.
— Мы все опасаемся за свои жизни! Помогите, пожалуйста, нам решить этот вопрос! — заявила уфимка.
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