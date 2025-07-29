Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для болельщиков «Крыльев» организуют бесплатныЙ выезд на игру с «Ростовом»

Это будет матч третьего тура РПЛ. Он пройдет вечером 2 августа. Стартуют от «Металлурга» 1-го числа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Это будет матч третьего тура РПЛ. Он пройдет вечером 2 августа. Стартуют от «Металлурга» 1-го числа.

Болельщики смогут отправиться на выездную встречу «зелено-бело-синих» (6+) бесплатно на автобусе. С такой инициативой выступил губернатор Вячеслав Федорищев.

С собой нужно взять паспорт. У детей на руках должно быть свидетельство о рождении. Их примут только в сопровождении взрослых. Также нужно заполнить анкету по ссылке. Количество мест ограничено.

«Подтверждением поездки будет ответный звонок на номер, который указан в заявке», — уточнили представители волжан.

Дополнительную информацию можно получить у клубного специалиста по работе с болельщиками Ивана Кузина: +7 (927) 650−42−32.

Недавно стало известно, что полузащитник Артем Соколов перейдет из «Крыльев» в «Чайку» из Первой лиги.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.