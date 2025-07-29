Для болельщиков «Крыльев» организуют бесплатныЙ выезд на игру с «Ростовом»

Это будет матч третьего тура РПЛ. Он пройдет вечером 2 августа. Стартуют от «Металлурга» 1-го числа.
Болельщики смогут отправиться на выездную встречу «зелено-бело-синих» (6+) бесплатно на автобусе. С такой инициативой выступил губернатор Вячеслав Федорищев.
С собой нужно взять паспорт. У детей на руках должно быть свидетельство о рождении. Их примут только в сопровождении взрослых. Также нужно заполнить анкету по ссылке. Количество мест ограничено.
«Подтверждением поездки будет ответный звонок на номер, который указан в заявке», — уточнили представители волжан.
Дополнительную информацию можно получить у клубного специалиста по работе с болельщиками Ивана Кузина: +7 (927) 650−42−32.
Недавно стало известно, что полузащитник Артем Соколов перейдет из «Крыльев» в «Чайку» из Первой лиги.
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