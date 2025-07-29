Губернатор Самарской области вручил почётные знаки за труд и помощь армии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал ряд указов и распоряжений о награждении жителей региона за заслуги перед областью и страной.
Почётным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооружённым Силам Российской Федерации» I степени награждён Ростислав Хугаев — председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области», член Общественной палаты региона. Он регулярно доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса, военнослужащим в зоне СВО, а также пострадавшим в Курской области. Ранее за личные заслуги в оказании содействия участникам специальной военной операции Хугаев был награждён медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие».
Почётный знак «За труд во благо земли Самарской» получил Владимир Моргунов, заместитель руководителя Администрации Губернатора и руководитель правового департамента. Его отметили за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в Самарской области.
Также опубликовано распоряжение о поощрении работников сельского хозяйства. Почётные грамоты и ценные подарки получили трактористы, механизаторы, операторы машинного доения, ветеринарные фельдшеры и специалисты агропредприятий из разных районов Самарской области. Среди награждённых — представители Пестравского, Исаклинского, Богатовского, Кинельского, Большечерниговского, Красноармейского и других муниципалитетов.
Многие из них отмечены за личный вклад в развитие сельского хозяйства, трудовые заслуги и верность профессии. Благодарности также получили представители фермерских хозяйств, инженеры и водители, занятые в аграрной отрасли региона.
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