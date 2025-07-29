Жителя Новосибирска будут судить за угрозы взорвать отделение банка

НОВОСИБИРСК, 29 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма — на горячую линию Сбербанка он заявил, что устроит взрыв в отделении, говорится в сообщении суда.
«В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Полюбина Виктора в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — говорится в сообщении.
Согласно предъявленному обвинению, 17 апреля 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения позвонил на горячую линию Сбербанка и, будучи недовольным действиями сотрудников банка из-за невозможности снятия наличных, высказал угрозы.
«В ходе разговора с оператором горячей линии банка Полюбин В. В. сообщил, что придет в отделение банка, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, с двумя гранатами и автоматом, и взорвется 17 человек. Сотрудником банка была передана информация в правоохранительные органы», — сообщили в суде.
Полюбина задержали полицейские при посещении отделения банка.