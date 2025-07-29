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В Сальске предупредили о возможности повторной атаки БПЛА, а затем сняли угрозу

Власти Сальска оповестили об отмене угрозы повторной атаки БПЛА.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области глава Сальского района Владимир Березовский предупредил об угрозе повторной атаки БПЛА, а потом объявил отбой опасности. Оповещения были опубликованы в телеграм-канале чиновника 29 июля.

Воздушная угроза сохранялась около 30 минут. Также районный глава снова попросил местных жителей держаться подальше от обломков беспилотников.

— Не следует приближаться к БПЛА. Если вы обнаружили летательные аппараты на земле, сражу же звоните в экстренную службу по номеру «112», — напомнил Владимир Березовский.

Сегодня в Сальске при разминировании БПЛА погибли два сапера.

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