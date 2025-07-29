СК показал надписи на украинском языке на БПЛА, сбитом над Минском

Следственный комитет показал надписи на украинском языке на фрагментах сбитого силами ПВО неопознанного беспилотника в Минске.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что ПВО Беларуси пресекла полет неопознанного беспилотника, который упал на окраине Минска на улице Матусевича 29 июля.
Также СК сообщил подробности уголовного дела по факту падения сбитого Минобороны беспилотника, сообщив, что обезвреженный дрон нес заряд из тротила и металлических шариков, однако был нейтрализован без детонации.
Кроме того, СК опубликовал видео падения сбитого ПВО беспилотника в Минске. На этих кадрах видно, как ночью 29 июля на улице Матусевича упал сбитый БПЛА. Также следователи ближе показали его фрагменты: двигатель, части корпуса, другие детали.
Некоторая информация на сбитом в Минске БПЛА — на украинском языке. Фото: стоп-кадр | видео СК.
В кадре также лежащие на земле обломки сбитого беспилотника. В СК показали, что на некоторых частях БПЛА присутствуют надписи на украинском языке, а также цифровые комбинации, надписи и маркировки на английском и др.
Показанные надписи на украинском языке сообщают: «Не чипати, рухома частина» и определенные технические пояснения.
Накануне Минобороны Беларуси сообщило о выходе взводов ВВС и ПВО в поля: «Задействованы десятки единиц военной техники».
Ранее Минобороны сказало о реакции Запада на грядущие учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Оставляем за собой право перемещать войска».
Напомним, в сентябре 2024-го президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про сбитый украинский беспилотник, найденный под Бобруйском.
А ПВО Беларуси уничтожила нарушившие воздушную границу объекты 5 сентября 2024-го.
Ранее, 10 августа 2024, Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью и Россией.