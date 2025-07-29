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Дроны атаковали поезда под Ростовом, затронуты и омские маршруты

Пассажиров эвакуировали, три состава задержаны.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Ночная атака беспилотников на станции Сальск в Ростовской области нарушила железнодорожное сообщение. БПЛА повредили два вагона поезда № 59 Новокузнецк—Кисловодск, выбиты стекла и нарушена контактная сеть. Из-за этого скорректировано расписание на омском вокзале.

Из открытым источников известно, что чрезвычайное происшествие привело к масштабным последствиям. Загорелся грузовой поезд, потребовалось вмешательство пожарного состава. Движение через станцию временно прекратили, что вызвало задержку на нескольких маршрутах. Проблема затронула и три поезда, следующих через Омск.

Железнодорожники организовали бесплатное питание для ожидающих пассажиров. На станции провели восстановительные работы, что позволило спустя несколько часов снять ограничения.

«Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области осуществляется в штатном режиме», — сообщила пресс-служба РЖД.

Ранее «КП Омск» рассказала об аресте экс-начальника «Горьковского ДРСУ».

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