Дроны атаковали поезда под Ростовом, затронуты и омские маршруты

Ночная атака беспилотников на станции Сальск в Ростовской области нарушила железнодорожное сообщение. БПЛА повредили два вагона поезда № 59 Новокузнецк—Кисловодск, выбиты стекла и нарушена контактная сеть. Из-за этого скорректировано расписание на омском вокзале.
Из открытым источников известно, что чрезвычайное происшествие привело к масштабным последствиям. Загорелся грузовой поезд, потребовалось вмешательство пожарного состава. Движение через станцию временно прекратили, что вызвало задержку на нескольких маршрутах. Проблема затронула и три поезда, следующих через Омск.
Железнодорожники организовали бесплатное питание для ожидающих пассажиров. На станции провели восстановительные работы, что позволило спустя несколько часов снять ограничения.
«Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области осуществляется в штатном режиме», — сообщила пресс-служба РЖД.
Ранее «КП Омск» рассказала об аресте экс-начальника «Горьковского ДРСУ».