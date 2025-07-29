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«Самое страшное»: эксперт рассказал о последствиях взлома аптек для покупателей

Хакеры взломали сети аптек «Столички» и «Неофарм». Точки компаний были вынуждены временно прекратить работу. Также проблемы наблюдаются с приложениями аптек, в которых, к слову, хранятся данные пользователей. Насколько опасен взлом для покупателей, «Вечерняя Москва» узнала у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Хакеры взломали сети аптек «Столички» и «Неофарм». Точки компаний были вынуждены временно прекратить работу. Также проблемы наблюдаются с приложениями аптек, в которых, к слову, хранятся данные пользователей. Насколько опасен взлом для покупателей, «Вечерняя Москва» узнала у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева.

По мнению специалиста, подобные атаки на медицинскую и околомедицинскую структуру — самое страшное, что можно представить из доступных цифровых атак в гражданской среде.

— Цифровизация медицинских документов — это категория особенно чувствительных данных, потому что они говорят о состоянии здоровья человека. Потому что, когда злоумышленники доберутся до данных продаж (где будут указаны проданные лекарственные препараты), платежных данных клиентов и узнают, какому банку принадлежит карта, они получат информацию о состоянии здоровья конкретных людей. В дальнейшем это можно использовать не только для компрометации человека, но и для планирования других преступлений, — рассказал Парфентьев.

Данные о покупках в различных аптеках также позволяют получить доступ к следующей информации:

как часто человек выходит из дома;как близко находится его дом;на какую сумму покупки он совершает.

— Поэтому, сопоставив все факты, мошенники могут организовать кражу, — сообщил специалист.

28 июля хакерская группа Silent Crow заявила о полном уничтожении IT-инфраструктуры компании «Аэрофлот». Из-за атаки на систему авиаперевозчика, люди столкнулись с отменами и переносами авиарейсов в аэропорту Шереметьево. Что известно о произошедшем — в материале «ВМ».