«Самое страшное»: эксперт рассказал о последствиях взлома аптек для покупателей

— Цифровизация медицинских документов — это категория особенно чувствительных данных, потому что они говорят о состоянии здоровья человека. Потому что, когда злоумышленники доберутся до данных продаж (где будут указаны проданные лекарственные препараты), платежных данных клиентов и узнают, какому банку принадлежит карта, они получат информацию о состоянии здоровья конкретных людей. В дальнейшем это можно использовать не только для компрометации человека, но и для планирования других преступлений, — рассказал Парфентьев.